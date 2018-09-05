У Тернополі патрульні розшукали п’яного водія, який спричинив ДТП і втік з місця пригоди (фото)

11:39, 05 вересня 2018
Тернопіль
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Патрульна поліція Тернопільської області

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Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції,  аварія сталася учора на перехресті пр. Бандери та вулиць Руська-Шопена-Татарська.

Зіткнулися Daewoo Lanos та Mercedes-Benz, після чого водій Mercedes місця події втік. 37-річний водій Daewoo отримав тілесні ушкодження. З травмою голови його забрала карета швидкої медичної допомоги.

Патрульна поліція Тернопільської області

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Завдяки камерам відеоспостереження патрульні встановили номерний знак винуватця ДТП.

Обстежуючи прилеглу територію, інспектори виявили автомобіль та водія з ознаками алкогольного сп’яніння.

Обставини аварії з’ясовує слідчий.

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Теги: #Тернопіль#ДТП