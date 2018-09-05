У Тернополі патрульні розшукали п’яного водія, який спричинив ДТП і втік з місця пригоди (фото)

Зіткнулися Daewoo Lanos та Mercedes-Benz, після чого водій Mercedes місця події втік.

У Тернополі патрульні розшукали п’яного водія,який спричинив ДТП і втік з місця пригоди. Читайте такожУ Тернополі вщент п’яний стажер "взяв покататися" чуже авто з СТО і розтрощив тротуар (фото) Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, аварія сталася учора на перехресті пр. Бандери та вулиць Руська-Шопена-Татарська. Зіткнулися Daewoo Lanos та Mercedes-Benz, після чого водій Mercedes місця події втік. 37-річний водій Daewoo отримав тілесні ушкодження. З травмою голови його забрала карета швидкої медичної допомоги. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Завдяки камерам відеоспостереження патрульні встановили номерний знак винуватця ДТП. Обстежуючи прилеглу територію, інспектори виявили автомобіль та водія з ознаками алкогольного сп’яніння. Обставини аварії з’ясовує слідчий.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter