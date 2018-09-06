На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано трьох осіб, серед яких є дитина

5 вересня о 17.50 на автодорозі Тернопіль - Івано-Франківськ, поблизу с. Хмелівка Теребовлянського району відбулось зіткнення автомобілів «ВАЗ-21099» та «Skoda Oktavia».

На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано трьох осіб, зокрема дитину.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 5 вересня о 17.50 на автодорозі Тернопіль - Івано-Франківськ, поблизу с. Хмелівка Теребовлянського району відбулось зіткнення автомобілів «ВАЗ-21099» та «Skoda Oktavia».

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Внаслідок ДТП травмовані 3 особи: водій та малолітній пасажир автомобіля «Skoda Oktavia», а також водій автомобіля «ВАЗ-21099».

Потерпілих госпіталізовано до Теребовлянської центральної районної клінічної лікарні. На місце події, для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучався черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини.