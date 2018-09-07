Цьогоріч на Тернопільщині здійснюються роботи з реконструкції біологічних очисних споруд міст Чортків, Кременець та каналізаційних мереж міста Монастириська на загальну суму 853 тис. дол.

На Тернопільщині збудовано вже 12 очисних споруд за 2,1 млн доларів.

Як повідомили УНІАН в пресс-службі облдержадміністрації, про це під час економічного форуму в Польщі в м. Криниця-Здруй розповів голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна під час дискусійної панелі «Сильні та незалежні – перспективи та загрози європейських регіонів та міст». «Завдяки фінансуванню з держбюджету на комунальних підприємствах на Тернопільщині успішно впроваджується технологія очистки стічних вод, винайдена науковцями Інституту колоїдної хімії і хімії води Національної академії наук України. Цей метод передбачає застосування синтетичних волокон, як мобілізаторів мікроорганізмів. В області вже завершене будівництво 12-ти біологічно-очисних та каналізаційних споруд (на загальну суму 2,1 млн дол. США) та ще 25 об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства (на загальну суму 35,5 тис. дол. США). Завдяки цьому буде забезпечена очистка забруднених стічних вод об’ємом у понад 1,5 млн куб. метрів у рік», – повідомив Барна.

Він додав, що цьогоріч на Тернопільщині здійснюються роботи з реконструкції біологічних очисних споруд міст Чортків, Кременець та каналізаційних мереж міста Монастириська (на загальну суму 853 тис. дол. США).

«У той же час безпека життя та здоров'я людини неможлива без ефективної медицини. В області запроваджений електронний реєстр пацієнтів з повним програмним забезпеченням, на що скеровано близько 500 тис. грн. (17,8 тис. дол. США) з обласного бюджету. Крім цього, проведено ремонти в 45 закладах охорони здоров’я сільської медицини на суму близько 17 млн грн (606,1 тис. дол. США)», — поінформував Барна.