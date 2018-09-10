У Тернополі вперше на обласному рівні відсвяткували День подяки (фото)

Захід відбувся у рамках відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі-України та за підтримки релігійних громад, благодійних та громадських організацій Тернополя.

У Тернополі вперше на обласному рівні відсвяткували День подяки, який відзначають у багатьох країнах світу.

Як повідомили УНІАН в прес-службюі облдержадміністрації, захід відбувся учора на Театральному майдані.

Захід відбувся у рамках відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі-України та за підтримки релігійних громад, благодійних та громадських організацій Тернополя.

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«У «Свято Подяки» хочу подякувати Господу за те, що дарував нам нашу землю і дав можливість зберегти країну від російського окупанта. Дякую кожному, хто вірить, розбудовує та утверджує нашу Ураїнську державу. 1030-річчя хрещення Київської Русі-України - важлива та переломна подія для народу, адже тоді ми зрозуміли та усвідомили, що християнство – це невід’ємна цінність нашого життя. Мені приємно говорити про добрі справи та хороші ініціативи, які спрямовані на розбудову української держави. Особливу подяку висловлюю капеланам, які долучаються до служіння у Збройних Силах України, пасторам, котрі підтримують наших воїнів на Сході України», – сказав під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

«Свято Подяки» належить до комплексу заходів «Рух реформації», який проводиться за ініціативи Всеукраїнської Ради Церков та Указу Президента України, рішення Кабінету міністрів України з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.