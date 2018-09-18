У Тернополі внаслідок потрійної ДТП госпіталізували одного з пасажирів (фото)

Водій автомобіля Daewoo Lanos не надав переваги в русі водію Renault, чим спричинив зіткнення двох транспортних засобів.

У Тернополі внаслідок потрійної ДТП госпіталізували одного з пасажирів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, аварія сталася учора близько 11 год на вул. Купчинського.

Прибувши за вказаною адресою, інспектори встановили, що водій автомобіля Daewoo Lanos не надав переваги в русі водію Renault, чим спричинив зіткнення двох транспортних засобів. Внаслідок ДТП пасажир Renault отримав травми та був госпіталізований бригадою швидкої медичної допомоги до лікувального закладу.

Окрім того, після удару Daewoo Lanos відкинуло на маршрутний автобус, який стояв позаду. Внаслідок аварії всі транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Для встановлення обставин ДТП патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.