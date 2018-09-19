Тепер горе-матері загрожує штраф.

На Тернопільщині п’яна матір заявила в поліцію про зникнення своєї 10-річної дитини, яка в цей час гралася на подвір’ї.

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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, про зникнення десятилітньої доньки на лінію 102 увечері повідомила жителька Кременця. Жінка заявила, що її дитина ще вдень пішла з дому і до цього часу не повернулася.

На пошуки неповнолітньої направили працівників слідчо-оперативної групи місцевого відділу поліції та інспектора ювенальної превенції. Коли правоохоронці прибули за адресою, де мешкає дівчинка, то з'ясували, що дитина нікуди не пропадала. Вона весь час гралася у дворі будинку. А заявниця на момент дзвінка у поліцію перебувала в стані алкогольного сп'яніння і не помітила дочку.

Щодо жінки складено протоколи за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) та ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, а це штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).