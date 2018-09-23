Понад 3 тисячі осіб взяли участь у 10-му паломництві військових до Марійського духовного центру у Зарваниці на Тернопільщині (фото, відео)

Проща військових об’єднує волонтерів, громадськість, солдатів, демобілізованмх, військових медиків.

На Тернопільщині відбулося 10-те паломництво військових до Марійського духовного центру у Зарваниці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, проща зібрала понад 3 тис. військових з різних куточків України.

Щороку проща до традиційного формату проведення має своє духовне наповнення, яке визначається цитатою Святого письма і змістом паломницьких заходів. Цьогоріч воїни зі всієї України молилися під гаслом «Дякую Богу, якому служу!».

«Всеукраїнське військове паломництво до чудотворної ікони Зарваницької Божої Матері у 2009 році започаткували на зразок Міжнародного військового паломництва, яке з 1956 року проходить у місті Люрд (Франція). На той час українська військова делегація вже понад десять разів брала участь у заходах в Люрді, куди щорічно приїжджають більше 20 тис. військовослужбовців з 25 країн світую. Сьогодні ми маємо унікальне місце тут, у Завраниці, де є свій Український Єрусалим, і свій маленький «Люрд» для військових», – зазначив під час виступу голова ОДА Степан Барна.

Він додав, що проща військових об’єднує волонтерів, громадськість, солдатів, демобілізованмх, військових медиків.

«Вірю в те, що за покровительством Матері Божої Зарваницької ми здобудемо нашу спільну перемогу у молитві за кожного солдата», – сказав голова ОДА.

На завершення представники духовенства вручили очільнику області за регулярне відвідування прощ відзнаку паломництва – хрест з крилами.