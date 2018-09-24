Гройсман після здачі траси "Тернопіль-Львів" пообіцяв з’єднати усі обласні центри дорогами високої якості (фото)

Протяжність дороги на Тернопільщині – 39 км. Вартість робіт склала 400 млн грн.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв, що за 5 років усі обласні центри України будуть з’єднані дорогами такої високої якості, як щойно здана траса «Тернопіль-Львів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив після оглядин всієї ділянки траси на території Тернопільської області під час брифінгу, який відбувся на межі Львівської та Тернопільської обалстей.

«Я пам’ятаю в якому стані була ця дорога, неодноразово їздив нею. З роками вона ставала все гіршою і гіршою. Що казати, якщо відстань у 128 км між Тернополем і Львовом водії долали за 3,5 години. Зараз це можна зробити за 1,5 години. Ми з’єднали Львів і Тернопіль прекрасною дорогою. Далі завдання з’єднати ці міста з Чорним морем, а Чорне море – із західним кордоном і Євросоюзом. Наступного року роботи в цьому напрямку будуть продовжені. Дякую голова адміністрацій, роботи було організовано чудово», – сказав Гройсман.

При цьому пообіцяв, що через 5 років аналогічної якості дорогами в Україні будуть з’єднані усі обласні центри.

Водночас Прем’єр-міністр висловив стурбованість станом будівельних робіт у Хмельницікій області.

«Там виграла публічний державний тендер китайська компанія, але ще палець об палець не вдарила за цей будівельний сезон. Це сильно насторожує. Зараз будемо думати, як розблокувати цю проблему , бо в людей відбирають право їздити якісними дорогами у Хмельниціькій області», – зауважив Гройсман.

Траса М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська з’єднає Балтійське і Чорне море.

Протяжність дороги на Тернопільщині – 39 км. Вартість робіт склала 400 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, в рамках проекту GO Highway на Тернопільщині повністю відремонтовані уже дві магістралі: Тернопіль – Львів та дорогу Тернопіль-Підволочиськ, яка є частиною траси М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка.

Завершується також ремонт на ободі Тернополя Р-41, який з’єднає львівську трасу з кременецькою.