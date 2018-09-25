Гройсман у Тернополі озвучив ініціативу фіскальної перевірки забудовників

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює фіскальні перевірки будівельних компаній на предмет сплати податків до бюджетів усіх рівнів, а також чіткого виконання законодавства про працю.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, з відповідною ініціативою він виступив учора під час форуму представників органів місцевого самоуправління «День діалогу з владою» у Тернополі.

Спілкуючись з міськими головами, Гройсман наголосив, що в будівельній галузі проглядається погана тенденція, коли будуються тисячі квадратних метрів житла, при цьому не будуються об’єкти соціальної інфраструктури – садочки, школи.

«Неналежним чином сплачуються податки. Нерідкими є випадки тіньової зайнятості на будівництвах. Буде доручення ДФС почати тотальні перевірки забудовників – на предмет сплати податків до бюджетів усіх рівнів», – озвучив своє рішення Гройсман.