На Тернопільщині передали до суду обвинувачення щодо жінки, яка вербувала жінок для надання інтимних послуг за кордоном

Жертвами торгівлі людьми ставали безробітні жінки, які мали на утриманні родичів, перебували в уразливому стані та погоджувались на високооплачувану роботу за кордоном.

Прокуратура Тернопільської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишньої студентки одного з вузів Тернополя, яка вербувала жінок для надання сексуальних послуг, використовуючи їх скрутне матеріальне та психологічне становище.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що впродовж 2016-2017 років, діючи у змові із іноземцем, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, жінка підшуковувала для надання сексуальних послуг жінок з України і допомагала переправити їх за кордон. Жертвами торгівлі людьми ставали безробітні жінки, які мали на утриманні родичів, перебували в уразливому стані та погоджувались на високооплачувану роботу за кордоном.

Двом жінкам із сусідніх областей, яким терміново потрібні були гроші, вербувальниця пообіцяла роботу у Туреччині, пов’язану із рекламуванням розважального закладу. Вже на місці їм пояснили, чим насправді доведеться займатися. Жінкам вдалося утекти із борделю.

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Ще 2 клієнток вербувальниця знайшла через мережу Інтернет, переконуючи у вигідності роботи на території Об’єднаних Арабських Еміратів, її безпечності та отриманні високих прибутків у короткі терміни. Ці жінки так і не потрапили до ОАЕ, оскільки були зняті із рейсу сполученням «Київ–Дубаї» в міжнародному аеропорту «Жуляни» працівниками правоохоронних органів.

Загалом потерпілими від незаконних дій вербувальниці є 5 жінок. За кожну завербовану клієнтку для роботи за кордоном обвинувачена отримувала 500 доларів США, ще 1,2 тис. грн – за звідництво на території Тернополя.

Щодо неї було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.149 (торгівля людьми, вербування та переміщення людини, вчиненому з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, повторно, вчиненого щодо кількох осіб та за попередньою змовою групою осіб) та за ч.2 ст.302КК України (звідництво для розпусти, вчинене з метою наживи).