На Тернопільщині втопився чоловік, впавши п’яним з плоту в річку

Поліцейські встановили, що загиблий того дня випивав з приятелями.

На Тернопільщині втопився 46-річний чоловік, впавши п’яним з полоту в річку.

Читайте такожУ Тернополі втопився 67-річний чоловік (фото)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 3 жовтня на лінію «102» надійшло повідомлення від мешканця села Глібів про те, що він виявив в річці Гнила, яка протікає неподалік населеного пункту, тіло потопельника, ймовірно його односельчанина.

Поліцейські встановили, що загиблий того дня випивав з приятелями. Після застілля він пішов на водойми риболовити, однак через велику кількість випитого не втримав рівновагу та впав у воду з саморобного плоту.

Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.