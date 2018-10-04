На Тернопільщині втопився чоловік, впавши п’яним з плоту в річку
13:18, 04 жовтня 2018Тернопіль
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Поліцейські встановили, що загиблий того дня випивав з приятелями.
Поліцейські встановили, що загиблий того дня випивав \ фото УНІАН
На Тернопільщині втопився 46-річний чоловік, впавши п’яним з полоту в річку.
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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 3 жовтня на лінію «102» надійшло повідомлення від мешканця села Глібів про те, що він виявив в річці Гнила, яка протікає неподалік населеного пункту, тіло потопельника, ймовірно його односельчанина.
Поліцейські встановили, що загиблий того дня випивав з приятелями. Після застілля він пішов на водойми риболовити, однак через велику кількість випитого не втримав рівновагу та впав у воду з саморобного плоту.
Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.
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