На Тернопільщині втопився 6-річний хлопець

У Тернопільській області втопився 6-річний хлопець. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора 1 серпня о 22.14 в с. Полівці Чортківського району.

За даними рятувальників, хлопець з матір’ю та 7-річний братом приїхав із Каменця-Подільського у гості до бабці, яка живе неподалік ставу.

Близько 20 год бабуся із онуком пішли забирати корову із пасовища, та, дійшовши до водойми, хлопчик захотів повернутись додому. Жінка йому дозволила.

Коли родичі близько 22 год виявили відсутність дитини, почали шукати його всім селом, повідомивши також поліцію та рятувальників.

О 22.14 місцевий рибалка витягнув тіло хлопчика із води.

Всього з початку року на водоймах області загинули 28 людей, в тому числі 6 дітей.