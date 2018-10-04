На Тернопільщині внаслідок зіткнення двох автомобілів госпіталізовано одного з водіїв (фото)

13:28, 04 жовтня 2018
Тернопіль
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Внаслідок ДТП госпіталізовано одного з водіїв \ Нацполіція

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, аварія трапилася учора 3 жовтня в Тернопільському районі неподалік аеропорту за межами села Смиківці.

Аварія трапилася в Тернопільському районі неподалік аеропорту \ Нацполіція

За попередньою інформацією, водій автомобіля Peugeot Partner готувався з'їжджати з головної дороги, увімкнувши лівий сигнал повороту та пропускаючи зустрічний транспорт. Проте рушити не встиг, оскільки в автівку врізався автомобіль Renault Clio, який рухався в попутному напрямку з Peugeot.

Звернувся за меддопомогою і водій з іншого автотранспорту \ Нацполіція

В результаті удару з травмами різного ступеня тяжкості до лікарні потрапив водій-порушник. Звернувся за меддопомогою і водій з іншого автотранспорту.

Триває слідство відповідно до ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу.

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Теги: #ДТП#Тернопільщина