На Тернопільщині внаслідок зіткнення двох автомобілів госпіталізовано одного з водіїв (фото)

На Тернопільщині сталося зіткнення двох автомобілів, внаслідок чого госпіталізовано одного з водіїв.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, аварія трапилася учора 3 жовтня в Тернопільському районі неподалік аеропорту за межами села Смиківці.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Peugeot Partner готувався з'їжджати з головної дороги, увімкнувши лівий сигнал повороту та пропускаючи зустрічний транспорт. Проте рушити не встиг, оскільки в автівку врізався автомобіль Renault Clio, який рухався в попутному напрямку з Peugeot.

В результаті удару з травмами різного ступеня тяжкості до лікарні потрапив водій-порушник. Звернувся за меддопомогою і водій з іншого автотранспорту.

Триває слідство відповідно до ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу.