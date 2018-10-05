Ідея проведення такого формату фестивалю була уже давно.

6-7 жовтня на Тернопільщині стартує фестиваль «Вставай Сонце», який відкриватиме таланти в районах області

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, в рамках фесту журі шукатиме у всіх районах області молоді таланти.

Стартує фестиваль цими вихідними 6-7 жовтня з Підволочиська та Козови.

«На жаль, у селах діти не мають можливості та умов для розвитку своїх талантів. Тому цей фестиваль стане добрим майданчиком для того, щоб про себе заявити і продемонструвати свої здібності. Водночас, концепція фестивалю «Вставай Сонце» не передбачає жорстких вікових обмежень. Участь у ньому можуть брати люди віком до 55-ти років», – розповідає один з ініціаторів проведення заходу, співак та композитор, позаштатний радник голови Тернопільської ОДА з питань культури Андрій Підлужний, який є автором однойменної пісні.

За його словами, ідея проведення такого формату фестивалю була уже давно, адже, крім популяризації української пісні, розвитку культурно-мистецького життя на місцях, це ще й можливість дітям, насамперед з сільської місцевості, продемонструвати свої здібності.

Журі визначатиме кращих в пісенних та танцювальних виступах. Окремо змагатимуться дорослі (18-55 років) та діти (7-17 років).

Проект відбувається за підтримки Тернопільської облдержадміністрації та керівництва районів.

«Нас об’єднує спільна мета – популяризація нашого краю не лише в Україні, а й за кордоном. Наразі фестиваль «Вставай Сонце» започаткований на обласному рівні, але в перспективі плануємо розвинути його до всеукраїнського й міжнародного рівнів», – поділився планами Підлужний.