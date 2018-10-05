Тернопільська міська рада дала згоду на приєднання 5-ти сіл з інших районів до обласного центру

Перемовини щодо приєднання сільських рад до Тернопільської міської територіальної громади тривали впродовж року.

Тернопільська міська рада дала згоду на приєднання 5-ти сіл Зборівського району до обласного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати прийняли сьогодні на сесії міської ради.

Приєднатися до Тернополя вирішили громади п’яти сільських рад з Зборівського, Козівського та Збаразького районів: Курівецька, Малашовецька, Чернихівська, Кобзарівська та Городищинська.

Перемовини щодо приєднання сільських рад до Тернопільської міської територіальної громади тривали впродовж року.

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На сесії міської ради також було затверджено проект плану організаційних заходів щодо добровільного приєднання територіальних громад до Тернопільської міської територіальної громади. На даний момент створена робоча група з метою підготовки проектів рішень, пропозицій для проектів бюджету та визначення пріоритетних напрямків.

Мешканці населених пунктів, які виявили згоду на об’єднання із Тернополем в територіальну громаду, отримуватимуть пільги та соціально-необхідні послуги на рівні з тернополянами.

Як повідомляв УНІАН, села, прилеглі до Тернополя, відмовилися приєднуватися до обласного центру, мотивуючи це систематичними скандалами з приводу забудов зелених зон та земельних дерибанів. Також в жителів сіл викликало несприйняття запровадження подвійного тарифу у громадському транспорті міста, коли жителі без тернопільської прописки змушені платити на гривню більше.

Окрім цього мешканці сіл висловлювали обурення з приводу запровадження плат в освітніх закладах міста для їхніх дітей. Дане рішення мерії вони навіть оскаржували в суді, мотивуючи це тим, що працюють в Тернополі, податки сплачують у місті, а отже мають право на рівні підходи як до їхніх дітей, так і дітей тернополян.