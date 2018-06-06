Сільрадам Тернопільського району доручено до 8 червня визначитися, у складі якої громади вони себе бачать

Відповідні листи учора було скеровано головам 28 сільрад, керівництву Тернополя та вже створених ОТГ.

Сільрадам Тернопільського району доручено до 8 червня визначитися, у складі якої громади вони бачать свій населений пункт.

Як повідомив сьогодні під час прес-конференції голова ОДА Степан Барна, відповідні листи учора було скеровано голова 28 сільрад, керівництву Тернополя та вже створених ОТГ.

Зумовлені листи тим, що учора на сесії облради не вдалося затвердити перспективний план об’єднання громад Тернопільської області, більше того, через провокації нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука у залі виникла бійка.

Пристрасті в залі зокрема вирували через те, що жителі прилеглих до Тернополя сіл відмовляються об’єднуватися з обласним центром, а хочуть створити свої незалежні громади.

Водночас Барна наголосив, що робиться все це неузгоджено, чим породжується хаос. Як приклад він навів листи від Чистилівської сільради за 2017 рік, в яких повідомляється, що село вирішило приєднатися до Байковецької громади, згодом – до Тернополя, а у березні 2018 року Чистилів погодив Білецькій сільраді свою участь у їхній громаді. Це при тому, що 16 березня 2017 року в обладміністрацію ще надійшов лист з Плотичі, яка теж хотіла створити ОТГ і подавала Чистилів як село, яке погодилося увійти до її складу.

«Тобто ми бачимо, як в сільраді прийняли 3 різні рішення і хочуть рухатися одночасно в 3 громади, бо попередні їхні рішення досі не скасовані. Щоб унеможливити подібне ми скерували у сільради листи і просимо на ранок 8 червня надати нам копії усіх документів, які стосуються бачення громади щодо її подальшого об’єднання. Очікуємо, що визначаться і в тих селах, де громада хоче приєднатися до Тернополя, а голова села – категорично проти чи навпаки. Там є протистояння, але їм потрібно визначитися», – наголоси Барна.

У свою чергу заступник голови ОДА Олег Валов підкреслив, що план перспективного розвитку об’єднаних громад є лише орієнтиром і не виключено, що до нього в подальшому вноситимуть зміни, якщо якісь громади вирішать об’єднатися з іншими населеними пунктами, як це було заплановано.

«План – це є бачення держави, він враховує фінансову спроможність потенційної громади, її кількість, субвенції, яка вона утримуватиме, наявність закладів соціальної сфери, кадрового потенціалу. Але ніхто не скасовував принцип добровільності. Власне ми за цим принципом і діяли, нікому в обладміністрації не відмовили в об’єднанні. Хоча зараз з деякими ОТГ вже маємо проблеми через їхню фінансову неспроможність», – сказав Валов.

Він також додав, що вчорашні виступи людей, які ратували за об’єднання Великого Глибочка та Білої в окрему громаду, а не приєднання цих сіл до Тернополя, не були підтверджені жодними документами.

«Якщо ви хочете створити свою громаду, то об’єднуйтеся. Для цього спочатку потрібно провести громадські слухання, надіслати листи у всі села, які готові з вами об’єднатися, і отримати їхні погодження, закріпити це рішенням сесії сільради, після чого отримати погодження обладміністрації. Нічого з цього ланцюжка станом на вчора дані села не зробили, натомість вчора на сесії вносили сум’яття», – констатував Валов.

Знову розглянути проект перспективного плану об’єднання громад Тернопільської області на сесії облради заплановано у п’ятницю 8 червня.