На Тернопільщині відкрили черговий інклюзивно-ресурсний центр (фото)

Вже четвертий в області подібний центр функціонуватиме у Ланівцях.

На Тернопільщині відкрили черговий інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими потребами.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, четвертий в області центр функціонуватиме у Ланівцях.

«Багато років у нашій державі не звертали уваги на проблеми соціалізації діток з особливими потребами. І вперше за досить тривалий час ця категорія дітей має можливість розвиватися у спеціально облаштованих для них освітніх закладах. Відкриття подібних центрів — серед пріоритетних завдань Кабінету Міністрів України, Фонду Петра Порошенка. Реалізація стратегії створення інклюзивно-ресурсних центрів по всій області розпочалася у рамках угоди про співпрацю з першою леді України Мариною Порошенко. Впевненим й послідовними кроками ми створюємо комфортні умови для особливих діток. І це результат спільної праці держави, платників податків, органів місцевого самоврядування, а також усіх меценатів, які теж активно долучаються. Дякую всім, хто бере участь у реалізації таких благородних ініціатив», – сказав під час відкриття голова ТОДА Степан Барна.

Для створення й оснащення центру були використані кошти з державного бюджету та бюджету міста Ланівці.

«У Лановецькому інклюзивно-ресурсному центрі, створеному на базі Лановецької загальноосвітньої школи №1, проходитимуть реабілітацію 28 діток з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років», — зазначила директор центру Олена Ткачук.

Загалом на Тернопільщині планують створити 19 подібних закладів для соціальної адаптації й розвитку дітей з особливими потребами, яких в області є понад 13 тисяч.