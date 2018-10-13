У Тернополі під час перекриття дороги через протест водій збив поліцейську (фото)

Водночас окремі водії, які щодня ввечері не можуть проїхати, починають нервувати, намагаючись протиснути натовп своїм автомобілем.

У Тернополі під час третього перекриття дороги на знак протесту проти будівництва торф’яних котелень водій збив поліцейську.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, учора 12 жовтня близько 20 год на 154 кілометрі автодороги М-12 "Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка" у зв’язку із несанкціонованим перекриттям руху транспортних засобів мешканцями Тернополя на вул. 15 Квітня (яка також є об’їздною Тернополя), а також вулиці Тарнавського та проспекту Степана Бандери, патрульні здійснюють посилене несення служби, забезпечуючи безпеку дорожнього руху та публічний порядок.

Патрульна в форменому одязі та світловідбиваючому жилеті саме регулювала дорожній рух, як водій автомобіля ВАЗ, не обравши безпечної швидкості, здійснив на неї наїзд.

На місце події було викликано швидку, слідчо-оперативну групу та керівництво УПП в Тернопільській області.

Поліцейську шпиталізували в одну з обласних лікарень з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травна, струс головного мозку, забійна рана підборіддя, вкушена рана язика.

Водій автомобіля ВАЗ пройшов освідування у лікаря-нарколога на стан сп’яніння, результати будуть відомі згодом.

Обставини та причини ДТП з'ясовують слідчі. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху").

Як повідомляв УНІАН, 10-11 жовтня близько 50 осіб перекривають дороги, протестуючи проти будівництва торф’яної котельні біля їхніх будинків на вул.. Київській. Люди переконані,що викиди котельні нестимуть шкоду їхньому здоров’ю.

Учасники акції протесту обіцяють перекривати дороги щодня, доки влада міста не відмовиться від свого задуму. Люди перекривають рух на 1,5-2 години, безперервно рухаючись по пішохідному переходу.

Наразі керівництво Тернополя ігнорує вимоги жителів.

Водночас окремі водії, які щодня ввечері не можуть проїхати, починають нервувати, намагаючись протиснути натовп своїм автомобілем.