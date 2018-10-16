Тернопільська гімнастка здобула дві бронзові нагороди на Юнацьких Олімпійських іграх

Тернопільська гімнастка Анастасія Бачинська здобула дві бронзові нагороди на Юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, спочатку спортсменка посіла третє місце у фіналі багатоборства з результатом 52,322. Попереду були лише Джорджия Вілла з Італії (54,066) та Амелі Морган з Великобританії (53,432).

Ще одну «бронзу» спортсменка здобула у заключному виді змагань серед дівчат у вільних вправах. «Ця медаль – медаль, якою я дійсно пишаюся, адже вона є яскравим підтвердженням чудової української школи спортивної гімнастики. Для мене це велика честь та прекрасні відчуття радості та гордості за рідну країну», – сказала після нагородження Бачинська.

Наразі в активі збірної України на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх 19 медалей, 7 з яких золоті, 5 срібних та 7 бронзових.

Довідка УНІАН. Анастасія Бачинська – майстер спорту України зі спортивної гімнастики, багаторазова чемпіонка України зі спортивної гімнастики, фіналістка XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Є вихованкою відділення спортивої гімнастики комунального закладу міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2» імені Юрія Горайського. Тренери спортсменки – заслужений тренер України Тетяна Геращенко, Оксана Першина та Ганна Лев.