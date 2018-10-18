Тепло поступатиме до будинків поступово - протягом трьох діб.

У Тернополі опалювальний сезон розпочнеться 22 жовтня.

Як пвідомили у прес-службі міської ради, таке рішення прийнято у зв’язку із прогнозованим погіршенням погодних умов та зниженням середньодобової температури повітря.

«У понеділок 22 жовтня комунальне підприємство “Тернопільміськтеплокомуненерго” розпочне запуск системи опалення для подачі тепла в будинки та інші установи міста. У відповідності до “Правил технічної експлуатації систем теплопостачання” для проведення технічних робіт фахівцям дається 72 години, тобто три доби. Відповідно, тепло у тернопільські багатоповерхівки прийде не одночасно», – застерігають у мерії.

В прес-службі зазначають, що під час запуску систем трапляються локальні проблеми, пов’язані із заповітренням труб та аварії на теплотрасах, що також може стати причиною затримки подачі тепла до осель.

Як повідомляють у “Тернопільміськтеплокомуненерго”, станом на сьогоднішній день система опалення для подачі тепла уже запущена у Тернопільському обласному спеціалізованому комунальному дитячому будинку «Малятко», перинатальному центрі Тернопільської міської лікарні №2, а також у Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні. Опалювання інших медичних установ та закладів освіти буде увімкнено поступово згідно з їхніми заявками.

Як повідомляють у “Тернопільміськтеплокомуненерго”, станом на сьогоднішній день система опалення для подачі тепла уже запущена у Тернопільському обласному спеціалізованому комунальному дитячому будинку «Малятко», перинатальному центрі Тернопільської міської лікарні №2, а також у Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні. Опалювання інших медичних установ та закладів освіти буде увімкнено поступово згідно з їхніми заявками.