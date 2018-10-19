У Тернополі нетверезий водій в'їхав в авто, яке зупинилося пропустити пішохода, в результаті чого останній був травмований (фото)

ДТП сталася на пішохідному переході.

У Тернополі нетверезий водій спричинив ДТП, внаслідок якої травмовано пішохода.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, учора близько 11 год інспектори отримали повідомлення про те, що на вул. Будного трапилася автопригода з постраждалими.

Прибувши на місце події , інспектори з’ясували, що 39-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo не вибрав безпечної швидкості, не дотримався дистанції між транспортними засобами та здійснив зіткнення з автомобілем ГАЗ, який рухався попереду та зупинився для того, щоб надати перевагу в русі пішоходові. Від сили удару 67-річний водій транспортного засобу ГАЗ здійснив наїзд на 76- річного пішохода.

Також тілесні ушкодження отримав винуватець ДТП.

У нього були явні ознаки алкогольного сп’яніння: різкий запах алкоголю з порожнини рота, нечітка мова.

Водія Chevrolet та травмованого пішохода шпиталізовано.