У Тернополі започаткували безкоштовні ІТ-курс для учасників АТО та ООС.

Як повідомив УНІАН прес-офіцер Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Василь Лабай, курс організували кілька ІТ-компаній Тернопільщини. На ньому основи комп’ютерної грамотності можуть освоїти як діючі військовослужбовці Збройних Сил України, так і ветерани бойових дій.

За даними керівника Тернопільського ІТ-кластера Катерини Міхайліді, курс спрямований на те, щоб ознайомити захисників України із сферою ІТ-технологій та зрозуміти, на скільки робота у цій сфері відповідає їхнім потребам та можливостям.

«Навчання проводитимуть професійні лектори, які працюють у різних ІТ-компаніях Тернополя. Наше завдання – дати учасникам бойових дій нові та корисні знання, допомогти адаптуватися у мирному житті, щоби у перспективі влаштуватися на хорошу роботу», – зазначила Міхайліді.

ІТ-курс для учасників АТО та ООС у Тернополі триватиме десять тижнів..