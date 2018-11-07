Після саботажу приватних перевізників кількість пасажирів у троллейбусах Тернополя зросла удвічі

Після саботажу приватних перевізників, які не випустили учора автобуси на маршрут, тролейбуси у Тернополі провезли удвічі більше пасажирів.

Як передає корреспондент УНІАН, про це під час засідання постійної депутатської комісії з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку Тернопільської міськради повідомив директор КП «Тернопільміськелектротранс» Андрій Мастюх.

Зараз на маршрути у нас виходить 90% наявного транспорту, це 51-54 тролейбус. За вчора ми перевезли 80 тис. пасажирів, тоді як зазвичай за день перевозимо 40 тис.

Водночас Мастюх поскаржився, що виручка удвічі не зросла.

«Тролейбуси в час пік переповнені, кондуктори не встигають пройти по салону і продати всім квиток. Процентів 20% проїхали без квитка. Закликаю громадян бути свідомими, адже по салону розміщені валідатори, з допомогою яких картками можна розрахуватися самостійно», – зауважив Мастюх.

Через велику кількість пасажирів в кількох тролейбусах вивернуло двері.

«Вночі ми це відремонтували, але постійно працювати вночі теж не зможемо», – застеріг керівник тролейбусного парку.

Він також додав, що суто тролейбусам нелегко буде замінити маршрутки перевізників, оскільки бракує водіїв.

«В пікові години тролейбуси курсують з інтервалом 8-15 хвилин. Але згідно з законодавством водій тролейбуса після 4 годин за кремом має мати перерву не менше 45 хвилин. Сьогодні почався ажіотаж, начебто тролейбуси долучилися до страйку. Насправді в обідню пору водії відстоювалися, щоб водій і кондуктор могли справити свої людські потреби. Щоб ходили безперервно всі 51-54 тролейбуси, нам потрібно 107 водіїв, а є 82. В грудні ще 12 водіїв здадуть екзамен, ми вже залучили їх як стажерів. Зараз працюємо в посиленому режимі», – охарактеризував ситуацію Мастюх.