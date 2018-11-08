На Тернопільщині нетверезий водій ВАЗу після зіткнення з вантажівкою потрапив в реанімацію (фото)
16:57, 08 листопада 2018Тернопіль
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ДТП трапилася 7 листопада близько 18 год в селі Лосяч Борщівського району.
На Тернопільщині нетверезий водій ВАЗу після зіткнення з вантажівкою потрапив в реанімацію / фото Нацполіція
На Тернопільщині нетверезий водій ВАЗу після зіткнення з вантажівкою потрапив в реанімацію.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 7 листопада близько 18 год в селі Лосяч Борщівського району.
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Водій автомобіля ВАЗ-2101 виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із вантажним автомобілем марки MAN.
В результаті удару із саднами чола, закритою травмою грудної клітки та переломами ребер в реанімаційне відділення потрапив водій легківки.
За попередніми даними він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Триває слідство.
Водій автомобіля ВАЗ-2101 виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із вантажним автомобілем марки MAN / фото Нацполіція
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