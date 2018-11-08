На Тернопільщині нетверезий водій ВАЗу після зіткнення з вантажівкою потрапив в реанімацію (фото)

ДТП трапилася 7 листопада близько 18 год в селі Лосяч Борщівського району.

На Тернопільщині нетверезий водій ВАЗу після зіткнення з вантажівкою потрапив в реанімацію.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 7 листопада близько 18 год в селі Лосяч Борщівського району.

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Водій автомобіля ВАЗ-2101 виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із вантажним автомобілем марки MAN.

В результаті удару із саднами чола, закритою травмою грудної клітки та переломами ребер в реанімаційне відділення потрапив водій легківки.

За попередніми даними він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Триває слідство.