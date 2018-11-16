Тернопільська гімнастка Анастасія Бачинська  отримала цінний подарунок від керівника області за бронзові медалі на юнацьких Олімпійських іграх (фото)

Тернопільська гімнастка Анастасія Бачинська отримала цінний подарунок від керівника області за бронзові медалі на юнацьких Олімпійських іграх.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сьогодні голова ТОДА Степан Барна привітав спортсменку, її батьків та тренера із завойованими двома бронзовими медалями у змаганнях із вільних вправ та багатоборства на Олімпійських іграх в аргентинському Буенос-Айресі, які відбулися в жовтні цього року.

Принагідно керівник області подякував Бачинській за те, що приносить славу Україні, українському спорту і Тернопіллю.

«Хочу відзначити впертість та наполегливість, завдяки яким вдається досягти таких чудових результатів. Це рідкість. Бо сьогодні набагато популярніше сидіти в барі, аніж віддаватися спорту і бути прикладом для наслідування для молодих людей. І нам дуже приємно, що ти в Буенос-Айресі на ІІІ юнацьких Олімпійських іграх стала призеркою змагань з гімнастики. Вірю в те, що в тебе ще буде багато здобутків, і ти надалі завоюєш ще не одну медаль. За тобою не тільки бронза і срібло, а й – «золоте» майбутнє українського спорту. А ми у свою чергу будемо підтримувати, допомагати та мотивувати», – сказав під час привітання спортсменки Барна.

Мати гімнастки додала, що її дочка дуже по-дорослому ставиться до гімнастики і для неї дуже важливо представляти Україну, Тернопільщину на міжнародних змаганнях.

«Жіноча спортивна гімнастика вже давно не виходила в фінали, не займала призові місця і для Насті зараз велика честь піднятися на п’єдестал. А коли грає український гімн і піднімається український прапор – то це неймовірні відчуття. Ми пишаємося своєю дитиною. Знаємо, що в неї великі плани і велике майбутнє і ми її у цьому підтримаємо», – сказала Наталя Бачинська.

В ІІІ юнацьких Олімпійських іграх взяли участь 3 998 спортсменів із 206 країн світу. Україну представляли 55 атлетів.

Бачинська була єдиною представницею Тернополя в олімпійській команді.