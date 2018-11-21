У Тернополі викрили заправку, яка працювала без дозвільних документів (фото)

10:44, 21 листопада 2018
Тернопіль
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Як повідомили УНІА в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що АЗС реалізовувала дизельне пальне без відповідних документів дозвільного характеру. Окрім цього, на вул. Об’їзній виявлено нелегальний газозаправний пункт, де реалізовувався скраплений газ без будь-яких документів. 

У ході проведених санкціонованих обшуків вилучене вибухонебезпечне обладнання, документи про роботу об’єктів та більше 1,7 тис. л дизельного палива. 

Відкрито кримінальні провадження за ч. 1, ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

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Теги: #Тернопіль#заправка