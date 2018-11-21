У Тернополі викрили заправку, яка працювала без дозвільних документів (фото)

Окрім цього, на вул. Об’їзній виявлено нелегальний газозаправний пункт, де реалізовувався скраплений газ без будь-яких документів.

икрито діяльність незаконної автомобільної заправної станції на вул. Текстильній.

Як повідомили УНІА в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що АЗС реалізовувала дизельне пальне без відповідних документів дозвільного характеру. Окрім цього, на вул. Об’їзній виявлено нелегальний газозаправний пункт, де реалізовувався скраплений газ без будь-яких документів.

У ході проведених санкціонованих обшуків вилучене вибухонебезпечне обладнання, документи про роботу об’єктів та більше 1,7 тис. л дизельного палива.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 1, ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).