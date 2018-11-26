У момент наїзду накрапав дощ, тому потерпіла опустила голову і не помітила транспорт, який рухався на зустріч.

На Тернопільщині розшукують водія, який важко травмував перехожу і втік з місця ДТП.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася учора 25 листопада близько 22 год в селі Чернихівці Збаразького району.

За попередніми даними, 41-річна жінка йшла проїжджою частиною, яка не освітлювалася. У момент наїзду накрапав дощ, тому потерпіла опустила голову і не помітила транспорт, який рухався на зустріч.

Внаслідок удару жительку госпіталізували з переломами обох сідничних кісток та закритим переломом гомілкової кістки.

Правоохоронці встановлюють особу водія, який втік, та розшукують транспортний засіб.