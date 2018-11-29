У Тернополі у важкому стані госпіталізовано 14-річного юнака, якого збив автомобіль на пішохідному переході
13:50, 29 листопада 2018Тернопіль
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Після удару хлопець втратив свідомість.
У Тернополі у важкому стані госпіталізовано 14-річного юнака, якого збив автомобіль на пішохідному переході / фото УНІАН
У Тернополі у важкому стані госпіталізовано 14-річного юнака, якого збив автомобіль на пішохідному переході.
Як поповідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, ДТП сталося на пр. С. Бандери.
Водій 1993 року народження здійснив наїзд на пішохода, який пройшовши дві смуги дороги на пішохідному переході раптом прискорився, побіг і потрапив під авто.
Після удару хлопець втратив свідомість.
Потерпілого госпіталізували у реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні. У нього діагностували закритий перелом стегна та струс мозку.
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