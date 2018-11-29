Після удару хлопець втратив свідомість.

У Тернополі у важкому стані госпіталізовано 14-річного юнака, якого збив автомобіль на пішохідному переході.

Як поповідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, ДТП сталося на пр. С. Бандери.

Водій 1993 року народження здійснив наїзд на пішохода, який пройшовши дві смуги дороги на пішохідному переході раптом прискорився, побіг і потрапив під авто.

Після удару хлопець втратив свідомість.

Потерпілого госпіталізували у реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні. У нього діагностували закритий перелом стегна та струс мозку.