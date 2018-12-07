Апеляційний суд залишив в силі вирок щодо винуватця ДТП, який на Тернопільщині збив 19-річного хлопця і втік з місця аварії

Засуджений проведе за гратами7 років.

Апеляційний суд залишив в силі вирок щодо винуватця ДТП, який на Тернопільщині смертельно травмував 19-річного хлопця і втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, Встановлено, у жовтні 2017 року у с. Порохова Бучацького району автомобіль Kia Magentis під керуванням жителя с.Стінка цього ж району, рухаючись з перевищенням швидкості по центральній вулиці, допустив зіткнення з іншим автомобілем.

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Після зіткнення з авто, водій легківки збив насмерть 19-річного юнака, котрий разом з іншими пішоходами стояв на краю проїзної частини дороги. Винуватець аварії з місця злочину утік, з’явившись до правоохоронців разом з адвокатом більше, ніж через добу.

Правоохоронці довели вину обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286КК України ( порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого).

Суд апеляційної інстанції погодився із позицією прокуратури та районного суду щодо доведеності вини особи, залишивши в силі оскаржуваний вирок, не зважаючи на необґрунтовані прохання адвокатів про його скасування та призначення нового судового розгляду. Засуджений проведе за ґратами7 років.

Також, судом задоволено цивільний позов потерпілого, який втратив у ДТП єдиного сина.