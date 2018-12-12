На Тернопільщині за 1,8 мільйона гривень купили будинок для сім’ї з восьми осіб (фото)

16:43, 12 грудня 2018
Тернопіль
1354 0
П’ятеро дітей у сім'ї Віталія та Галини Сірих – прийомні, одна – власна \ фото: прес-служба ТОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у новому будинку сімейного типу оселилася сім'я із восьми осіб. П’ятеро дітей у сім'ї Віталія та Галини Сірих – прийомні, одна – власна. 

Барна зазначив, що цього року на Тернопільщині придбали уже два будинки сімейного типу \ фото: прес-служба ТОДА

Як зазначив голова ТОДА Степан Барна під час зустрічі з сім’єю, цього року на Тернопільщині придбали уже два будинки сімейного типу – у Бережанському районі (вартість понад 1,1 млн грн) та Козовій (вартість більше 1,8 млн грн). На облаштування будинку в Козовій додатково з місцевого бюджету виділили ще 580 тис. грн.

На облаштування будинку в Козовій додатково з місцевого бюджету виділили ще 580 тис. грн \ фото: прес-служба ТОДА

«Я думаю, що в нас унікальна ситуація, бо ми відкрили вже 11-ий будинок сімейного типу. Це ще раз підтверджує, що держава звертає увагу на проблематику сім'ї, бо жоден інтернат ніколи не зможе дати того, що дає сім' я. Дякую вам, Галино та Віталію за ваше велике серце і за те, що даруєте діткам щастя і радість», – сказав Барна, вітаючи подружжя із поселенням в новий будинок. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #діти#Барна#Тернопільщина