На Тернопільщині за 1,8 мільйона гривень купили будинок для сім’ї з восьми осіб (фото)

Барна під час зустрічі з сім’єю зазначив, що цього року на Тернопільщині придбали уже два будинки сімейного типу – у Бережанському районі (вартість понад 1,1 млн грн) та Козовій (вартість більше 1,8 млн грн).

На Тернопільщині у Козовій за 1,8 млн грн придбали будинок для сім’ї з восьми осіб.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у новому будинку сімейного типу оселилася сім'я із восьми осіб. П’ятеро дітей у сім'ї Віталія та Галини Сірих – прийомні, одна – власна.

Як зазначив голова ТОДА Степан Барна під час зустрічі з сім’єю, цього року на Тернопільщині придбали уже два будинки сімейного типу – у Бережанському районі (вартість понад 1,1 млн грн) та Козовій (вартість більше 1,8 млн грн). На облаштування будинку в Козовій додатково з місцевого бюджету виділили ще 580 тис. грн.

«Я думаю, що в нас унікальна ситуація, бо ми відкрили вже 11-ий будинок сімейного типу. Це ще раз підтверджує, що держава звертає увагу на проблематику сім'ї, бо жоден інтернат ніколи не зможе дати того, що дає сім' я. Дякую вам, Галино та Віталію за ваше велике серце і за те, що даруєте діткам щастя і радість», – сказав Барна, вітаючи подружжя із поселенням в новий будинок.