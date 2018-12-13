На Тернопільщині при лобовому зіткненні автомобілів загинув водій, ще двоє людей постраждали (фото)
11:58, 13 грудня 2018Тернопіль
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На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють причини та винуватця ДТП.
На Тернопільщині внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів загинув водій, ще двох осіб госпіталізовано.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, сьогодні о 9.20. в Зборівському районі зіткнулося FIAT Ducato за ЗАЗ (пікап).
В результаті удару водій ЗАЗу загинув на місці події, а водія та пасажира з іншого авто госпіталізували до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють причини та винуватця ДТП.
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