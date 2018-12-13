На Тернопільщині при лобовому зіткненні автомобілів загинув водій, ще двоє людей постраждали (фото)

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють причини та винуватця ДТП.

На Тернопільщині внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів загинув водій, ще двох осіб госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, сьогодні о 9.20. в Зборівському районі зіткнулося FIAT Ducato за ЗАЗ (пікап).

В результаті удару водій ЗАЗу загинув на місці події, а водія та пасажира з іншого авто госпіталізували до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють причини та винуватця ДТП.