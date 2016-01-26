На Тернопільщині розпочався Перший всеукраїнський пленер іконописців "Вікно у Небо. Зарваниця-2016"

На Тернопільщині в Духовному Марійському центрі у Зарваниці розпочався Перший всеукраїнський пленер іконописців «Вікно у Небо. Зарваниця-2016». Як повідомили УНІАН в Тернопільсько-Зборівській єпархії УГКЦ, участь у ньому беруть 12 іконописців з різних регіонів України.

Передбачено, що кожен з них напише велику виносну ікону. Також в рамках пленеру художниками буде створено невеликі ікони-обереги, які передадуть воїнам АТО та капеланам.

Завершиться пленер 12 лютого у празник Трьох Святителів відкриттям у Духовному центрі в Зарваниці виставки написаних ікон. Також відбудеться аукціон робіт художників, які буде освячено у Зарваниці.

З нагоди відкриття пленеру відбувся молебень, під час якого митрополит Тернопільсько-Зборівський Василь Семенюк благословив іконописців на написання ікон.

Довідка УНІАН. Марійський духовний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку на Всеукраїнські прощі сюди приходить близько 100 тис. паломників.