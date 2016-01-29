В Тернопільській області синоптики прогнозують снігопади і морози

Незважаючи на підвищення температурних показників, це ще не початок весняних процесів, – запевняють метеорологи. Зима повернеться у лютому, передає www.0352.ua. Ще попереду і снігопади, і морози.

«Останні дні січня будуть досить теплими. Проте зниження температури повітря слід чекати у наступному місяці. У січні зафіксовано перевищення кліматичної норми на п’ять градусів. Однак як показують спостереження, лютий є холоднішим за січень.

Щодо вихідних, то обійдеться без істотних опадів, на дорогах у нічну пору зберігатиметься ожеледиця. Вітер поривчастий 15-20 м за секунду. Температура повітря коливатиметься від нуля до п’яти градусів тепла. Місцями по області можливі заморозки, ожеледиця, туман у нічну та ранкову пору», – повідомила метеоролог Оксана Софінська.