В Тернопільській області синоптики прогнозують снігопади і морози
Теплу погоду передають на вихідні тернопільські метеорологи. Упродовж доби зберігатиметься плюсова температура повітря. Місцями по області можливі незначні заморозки та ожеледиця.
Незважаючи на підвищення температурних показників, це ще не початок весняних процесів, – запевняють метеорологи. Зима повернеться у лютому, передає www.0352.ua. Ще попереду і снігопади, і морози.
«Останні дні січня будуть досить теплими. Проте зниження температури повітря слід чекати у наступному місяці. У січні зафіксовано перевищення кліматичної норми на п’ять градусів. Однак як показують спостереження, лютий є холоднішим за січень.
Щодо вихідних, то обійдеться без істотних опадів, на дорогах у нічну пору зберігатиметься ожеледиця. Вітер поривчастий 15-20 м за секунду. Температура повітря коливатиметься від нуля до п’яти градусів тепла. Місцями по області можливі заморозки, ожеледиця, туман у нічну та ранкову пору», – повідомила метеоролог Оксана Софінська.