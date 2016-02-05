У Тернополі відсьогодні обмежено вихід на кригу ставу

Про це повідомили УНІАН у прес-службі міської ради.

У ньому вказано, що обмеження вводяться на підставі вимог Міжнародної федерації спортивного риболовства в прісній воді (FIPS e.d.) у зв’язку з підготовкою до Чемпіонату Світу з лову риби з криги на мормишку, який має відбутися у Тернополі 16-22 лютого.

"Встановити на акваторії Тернопільського ставу межі зони проведення змагань. З 5 по 22 лютого 2016 року обмежити доступ осіб, які не є учасниками ХІІІ Чемпіонату Світу з лову риби з криги на мормишку до зони проведення змагань", – йдеться в розпорядженні.

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З мето інформування тернополян та гостей міста на набережній ставу встановили таблички про обмежений доступ.

Тернопільському відділу поліції доручено забезпечити чергування правоохоронців з метою унеможливлення пошкодження обладнання та розмітки секторів на місці проведення змагань ХІІІ Чемпіонату Світу з лову риби з криги на мормишку.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 3 лютого на ставі Тернополя провалився крізь кригу чоловік. Після ночі пошуків його тіло виявили вранці 4 лютого.