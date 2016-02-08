На Тернопільщині план з набору на військову службу за контрактом виконано на 10%

Як передає кореспондент УНІАН, про це на сьогоднішній прес-конференції повідомив обласний комісар Володимир Катинський.

Від додав, що до кінця тижня цей план буде виконаний орієнтовно на 30%.

«Наші люди такі, що поки не потримають в руках обіцяні державою 7 тисяч гривень зарплати для контрактників, то не вірять. Але військовослужбовці вже потримали і йдуть підписувати контракт. Адже середній заробіток по області – близько 3,5 тис грн. І 7 тис грн – це вагомий матеріальний стимул», – зазначив Катинський.

За його даними, найкращі показники з набору контрактників у Бережанському, Козівському, Підгаєцькому, Тернопільському районах та у самому Тернополі.

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Натомість у Ланівецькому та Гусятинському районах досі не оформлено ще жодного контракту на військову службу.

«Загалом у нас є 2 місяці на виконання планових показників. Відправка контрактників відбуватиметься поетапно, перший набір у навчальні частини скеровуємо 11 лютого», – повідомив Катинський.

У разі виконання плану з набору контрактників на 100%, зазначив він, потенційна мобілізація в області не проводитиметься.