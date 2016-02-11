У Тернополі сьогодні оголошено День жалоби за загиблим в АТО земляком.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав учора міський голова Сергій Надал у зв'язку із загибеллю капітана медичної служби, ординатора медичного відділення медичної роти військової частини В0425, яка дислокується на сході України, тернополянина Володимира Вовка.

Згідно з розпорядженням, на установах, організаціях, адміністративних та відомчих будівлях в День жалоби будуть приспущені державні прапори з траурною стрічною, а також відмінено розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Учора тіло загиблого на Збаразькому кільці при в’їзді в місто зустріли понад 50 людей, священики відслужили молебень.

Згодом у катедральному соборі Непорочного зачатя Пресвятої Богородиці відправили панахиду за Вовоком.

Поховають його сьогодні на алеї Героїв на Микулинецькому кладовищі.