На Тернопільському ставі ковзаняр провалився під кригу, але зумів вибратися (Відео)

О 16 год до рятувальників від перехожих надійшло повідомлення про те, що на Тернопільському ставі людина каталася на тонкій кризі на ковзанах і потрапила під лід.

На виклик негайно вирушив черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Управління.