На Тернопільському ставі ковзаняр провалився під кригу, але зумів вибратися (Відео)
10:07, 12 лютого 2016Тернопіль
138 0
На Тернопільському ставі ковзаняр провалився під кригу. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора.
Чоловіку була надана домедична допомога
О 16 год до рятувальників від перехожих надійшло повідомлення про те, що на Тернопільському ставі людина каталася на тонкій кризі на ковзанах і потрапила під лід.
На виклик негайно вирушив черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Управління.
О 16.04 рятувальники прибули на місце події. Як виявилось, потерпілий уже самостійно зумів вибратися на берег. Чоловіку була надана домедична допомога. Від подальшої госпіталізації він відмовився.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter