На Тернопільщині хулігани побили двох поліцейських

Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, інцидент стався учора на дискотеці у районному будинку культури в Підгайцях.

Під завершення дискотеки до зали зайшло двоє молодих людей із запаленими цигарками.

На зауваження завідувача будинку культури про те, що палити в приміщенні заборонено, вони не реагували. Тоді жінка звернулася за допомогою до правоохоронців.

Читайте такожНа Тернопільщині троє нетверезих напали на поліцейських

На появу поліцейських молоді люди відреагували агресивно, один вдарив в обличчя інспектора поліції, другий кинувся на його помічника.

В ході бійки поліцейські затримали хуліганів в порядку статті 208 КПК.

Ними виявилися двоє жителів Підгайців 1991 та 1997 років народження.

Читайте такожУ Тернополі відкрили справу щодо юнака, який пограбував перехожого, а згодом у відділку вдарив поліцейського

Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Триває досудове розслідування.

Поліцейські звернулися за допомогою до медичного закладу. У старшого лейтенанта діагностовано закриту черепно-мозкову травму та забійні травми вуха. Легкі тілесні ушкодження отримав і капрал поліції.