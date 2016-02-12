На Тернопільщині у 2015 році 81 жінка отримала звання "Мати героїня"

Як повідомили УНІА в прес-службі облдержадміністрації, посвідчення для 21 жительки області, які отримали дане звання наприкінці року, сьогодні вручив голова облдержадміністрації Степан Барна.

«Є багато почесних відзнак, але тільки « Мати-героїня »- не просто звання, а велика місія. Ви розбудовуєте наш край, нашу державу, адже виховуєте її майбутнє. Я дякую за вашу жертовність, терпеливість, любов. Бажаю вам добрих чоловіків, вдячних дітей, сімейного затишку, благополуччя і всяких гараздів. Але найголовніше – щоб над нами було мирне небо і наші діти не знали, що таке війна», – сказав Барна.

Загалом в області проживає понад 12 тис. багатодітних сімей, в яких виховуються понад 35 тис. дітей.

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З 2007 по 2013 рік понад 6 300 жінкам Тернопільщини, які народили і виховали 5 дітей, присвоєно почесне звання України «Мати – героїня».

У 2014 році звання отримали 73 жінки, у 2015 – 81.

Всім жінкам, які мають почесне звання, виплачено одноразову грошову нагороду в розмірі 10-ти прожиткових мінімумів. У цьому році сума складає 12,8 тис грн.

Довідка УНІАН. Почесне звання «Мати-героїня» згідно з Положенням про почесні звання України, затвердженим Указом Президента України від 29.06.2001 №76/2001, присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей.