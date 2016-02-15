У Тернополі після 2,5 років ремонту відкрили оновлений міжміський автовокзал (Фото)

Як розповіла під час церемонії відкриття генеральний директор ТОВ «Тернопільавтотранс» Лілія Бутрин, наразі оновлено зал очікування, фасад автовокзалу, каси.

У скільки обійшлися ремонтні роботи вона не повідомила.

Представники місцевої влади перерізали стрічку з нагоди відкриття відремонтованих приміщень, представники духовенства освятили будівлю.

«Автовокзал - це унікальний об’єкт. Свого часу дехто пропонував перенести його кудись деінде. Однак сьогодні, коли після проведеної реконструкції ми бачимо кінцевий результат, більше не допускаємо подібних думок щодо його подальшого перенесення», – сказав під час виступу голова ОДА Степан Барна.

Невдовзі розпочнеться чергова черга реконструкції.

Заплановано відремонтувати платформи заїзду автобусів, навіси у зоні посадки пасажирів, а в середині нового приміщення облаштувати кафе, кімнати для матерів з дітьми, відпочинку водіїв, інвалідів, а також медпункт.

Капітальний ремонт автовокзалу проведений вперше за останні 50 років.