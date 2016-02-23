На Тернопільщині затримали злодіїв, які вкрали 52 мішки цукру

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про крадіжку правоохоронців повідомив власник підприємства у Ланівцях.

Поліцейські оперативно встановили особи підозрюваних. Ними виявися 21-річний та 22-річний жителі міста.

Під час розслідування з’ясувалося, що хлопці раніше працювали на підприємстві, тож знали, як туди потрапити.

На світанку вони під’їхали на автомобілі і через вікно другого поверху проникли на склад.

З середині відчинили двері і винесли мішки з цукром.

Збути вкрадене їм зашкодили працівники патрульно-постової служби. Правоохоронці зупинили транспортний засіб за порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки молодих людей запідозрили у крадіжці, адже жодних відповідних документів на товар ті не мали.

Автомобіль направили на штрафмайданчик а підозрюваних до відділення поліції. Зловмисники у скоєному зізналися.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно ч.3 статті 185 ККУ (крадіжка).