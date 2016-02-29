У Тернополі правоохоронці викрили 10 нелегальних гральних закладів. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, заклади було виявлено учора під час рейду, участь у якому взяли маже 50 правоохоронців.

Вони виявили, що приватні підприємці під виглядом державних лотерей насправді у своїх закладах організовували заборонений законодавством гральний бізнес. Бажаючі могли робити ставки, сплачувати кошти та отримувати доступ до гри.

Виявлені факти внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 203-2 ККУ (зайняття гральним бізнесом).

Сьогодні правоохоронці звернули до суду з клопотанням на право провести обшуки в даних гральних закладах та вилучити 130 комп’ютерів для аналізу програм.