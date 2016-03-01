Волонтери Тернопільщини передали в зону АТО позашляховик із продуктами
Волонтери Тернопільщини передали в зону АТО автомобіль із продуктами.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, волонтери з Гусятинського району передали батальйону «Луганськ», де служать військові з Тернопільщини, автомобіль «Опель Фронтера».
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Окрім автомобіля було передано продукти харчування, зібрані жителями та учнями Чорткова, Копичинець, а також сіл Жабинці та Коцюбинці.
Також школярі спільно з волонтерами зібрали іграшки, розмальовки, казки на українській мові з патріотичними гаслами та позначкою (флешмоб) з недопущенням їх перепродажу.
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Все це передадуть для Новотошківської ЗОШ та дитячого садочка, які незабаром відкриють у Луганській області.