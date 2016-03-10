На Тернопільщині виявили 4 артснаряди та авіабомбу часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, вибухо-небезпечні предмети виявили учора поблизу с. Задарів Монастириського району місцеві мешканці під час проведення господарських робіт.

На місці події рятувальники виявили чотири артснаряди калібром 75 та 122 мм та осколкову авіабомбу ОА-10.

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Сьогодні на місці події фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області продовжують обстеження території, прилеглої до місця виявлення боєприпасів.

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Після завершення обстеження всі небезпечні знахідки будуть вилучені та знищені у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.