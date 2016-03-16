За минулий рік 11 жителів Тернопільщини отримали статус потерпілих від торгівлі людьми

За минулий рік 11 жителів Тернопільщини осіб отримали статус потерпілих від торгівлі людьми.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час семінару щодо запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми повідомила головний спеціаліст Департаменту сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту ОДА Оксана Шуль.

За її даними, майже половина з потерпілих – чоловіки.

«Всі ці люди отримали важку травму і мають схильність просто замкнутися у собі й взагалі нікому про це не розповідати. Ми намагаємося виявляти таких людей і надати їм допомогу», – сказала Шуль.

У рамках дводенного семінару заплановано розробити заходи запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми та включити їх у програми, які б фінансувалися з місцевих бюджетів.

Організатори вказаного заходу — Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Секретаріат Уповноваженого Верховної ради України з прав людини. У ньому беруть участь представники структурних підрозділів Тернопільської ОДА, громадських організацій, а також національної поліції.

«Актуальним є питання спроможності органів виконавчої влади реалізовувати на практиці проекти гендерної рівності. Маю надію, що отримані сьогодні знання й навики ми зможемо ефективно застосувати на практиці», – відзначив під час семінару заступник голови Тернопільської ОДА Юрій Юрик.