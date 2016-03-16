На Тернопільщині хочуть назвати річку на честь Надії Савченко

На Тернопільщині хочуть назвати річку в честь Надії Савченко.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник начальника обласного управління водних ресурсів Ярослав Вівчарук, з відповідної ініціативою виступили працівники управління.

«Аби висловити підтримку незламній українці, патріоту, офіцерові Української армії Надії Савченко виникла ідея присвоїти назву Надія безіменній річці, що протікає на території Підволочиського району», – розповів Вівчарук.

За його даними, довжина річки складає орієнтовно 10 км.

Вона бере свій початок у селі Хмелиська, далі протікає у селі Кам’янки і завершується і Росохуватці.

«Наразі вивчаємо, як правильно все це зробити, адже із зміною назви необхідно вносити зміни і в картографічні карти. Як тільки розберемося, будемо робити відповідне подання», – сказав Вівчарук.