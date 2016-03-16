У Тернополі відкрили справу щодо водія, який намагався відкупитися від поліцейських
15:24, 16 березня 2016Тернопіль
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У Тернополі відкрили кримінальне провадження щодо водія, який намагався відкупитися від поліцейських.
Про спробу дачі неправомірної вигоди поліцейські повідомили у чергову службу і викликали слідчо-оперативну групу / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора на центральній вул. Руській.
Патрульні зупинили автомобіль “Фольксваген Гольф”, який порушив правила дорожнього руху.
Коли правоохоронці почали оформляти протокол, чоловік намагався відкупитися, пропонуючи 100 грн за те, що, щоб патрульні не звернули увагу на порушення та відпустили його.
Про спробу дачі неправомірної вигоди поліцейські повідомили у чергову службу і викликали слідчо-оперативну групу.
Даний факт задокументували правоохоронці та внесли його до ЄРДР за ст. 369 ч. 1 ККУ – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
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