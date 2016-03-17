На Тернопільщині неповнолітній обікрав хресну маму

Учора із заявою про крадіжку до поліцейських звернулася мешканка села Горожанка Монастириського району.

Жінка повідомила, що з її будинку невідомі викрали електричну зварку, електропилу, DVD-плеєр, два плазмових телевізори, дві шини та два ланцюги до бензопили "SHTIL".

Пропажу жінка з чоловіком виявили, повернувшись з-за кордону.

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Проведеними слідчо-оперативними заходами поліцейські встановили, що до будинку злодій заліз через невеличке вікно на горищі, а виходили вже через вікно на першому поверсі. Одразу правоохоронці вийшли і на слід зловмисника – 17-річного похресника жінки, яка звернулася в поліцію.

Юнак зізнався у злочині та обіцяв усе повернути. Наразі правоохоронці встановили, кому він продав телевізори та плеєр. Ці речі уже віддали власниці.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 ч. 3 ККУ - крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.