На Тернопільщині під час рубання дерев загинув чоловік
11:37, 21 березня 2016Тернопіль
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Травми потерпілий отримав під час порубки дерев у лісосмузі поблизу села
Слідчі встановлюють детальні обставини нещасного випадку
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, правоохоронцівТеребовлянського відділу поліції черговий лікар Копичинецької лікарні повідомив про поступлення мешканця села Кобиволоки з відкритою черепно-мозковою травмою. Під час надання допомоги чоловік помер.
Працівники поліції з’ясували, що травми потерпілий отримав під час порубки дерев у лісосмузі поблизу села. Господарські роботи мешканець району проводив самовільно без дотримання правил безпеки. Як наслідок, одне зі спиляних дерев впало просто на нього.
Слідчі встановлюють детальні обставини нещасного випадку.
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