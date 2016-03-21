На Тернопільщині під час рубання дерев загинув чоловік

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, правоохоронцівТеребовлянського відділу поліції черговий лікар Копичинецької лікарні повідомив про поступлення мешканця села Кобиволоки з відкритою черепно-мозковою травмою. Під час надання допомоги чоловік помер.

Працівники поліції з’ясували, що травми потерпілий отримав під час порубки дерев у лісосмузі поблизу села. Господарські роботи мешканець району проводив самовільно без дотримання правил безпеки. Як наслідок, одне зі спиляних дерев впало просто на нього.

Слідчі встановлюють детальні обставини нещасного випадку.