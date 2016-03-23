Тернопільщина прийме школярів з Донбасу на Великдень

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідної угоди було досягнуто під час зустрічі голови ТОДА Степана Барни із делегацією Першотравневого району Донецької області.

Барна зазначив, що цього року 100 школярів з Донеччини уже провели новорічні канікули на Тернопільщині.

«Розповідали, що діти спочатку не мали особливого бажання їхати кудись взимку, ще й так далеко. Проте приїхавши додому захоплено наввипередки розповідали про свої враження від новорічних свят на Тернопільщині», – зазначив Барна.

Також домовлено, що на час літніх канікули Донеччина прийме 100 тернопільських школярів для відпочинку на Азовському узбережжі.