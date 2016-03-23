Тернопільщина прийме школярів з Донбасу на Великдень
10:35, 23 березня 2016Тернопіль
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Тернопільщина прийме 100 школярів з Донбасу на Великдень.
100 школярів з Донеччини уже провели новорічні канікули на Тернопільщині
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідної угоди було досягнуто під час зустрічі голови ТОДА Степана Барни із делегацією Першотравневого району Донецької області.
Барна зазначив, що цього року 100 школярів з Донеччини уже провели новорічні канікули на Тернопільщині.
«Розповідали, що діти спочатку не мали особливого бажання їхати кудись взимку, ще й так далеко. Проте приїхавши додому захоплено наввипередки розповідали про свої враження від новорічних свят на Тернопільщині», – зазначив Барна.
Також домовлено, що на час літніх канікули Донеччина прийме 100 тернопільських школярів для відпочинку на Азовському узбережжі.
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